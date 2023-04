Промоутер назвал сроки возвращения Геннадия Головкина

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО), вероятнее всего, проведет свой следующий бой летом. Об этом заявил промоутер Том Леффлер, сообщают Vesti.kz.

Подробности рассказал автор американского YouTube-канала Fight Hub TV Маркос Вильегас.

"Вчера говорил с Томом Леффлером о том, что GGG взял перерыв в боксе на неопределенное время. Говорит, что понятия не имеет, откуда Эрик Моралес это услышал. Сказал мне, что чувствует, что GGG может вернуться летом", - написал журналист в твиттере.

Spoke to @TomLoeffler1 last night about GGG taking a “indefinite” break from boxing. Says he has no idea where Erik Morales heard that from . Told me he feels GGG could be back in the summer.