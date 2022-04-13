Промоутер назвал главную ошибку Мураты в бою против Головкина

Российский промоутер Владимир Хрюнов в интервью "РБ" рассказал тактике Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) в победном бою с японцем Риотой Муратой (16-3, 13 КО).

Бой прошел 9 апреля в Сайтаме (Япония) за титулы WBA Super в среднем весе, которым владел Мурата и IBF и IBO, принадлежащие Головкину. Казахстанец выиграл нокаутом в девятом раунде.

"Мы обсуждали сценарий поединка с менеджером Геннадия Головкина, Томом Леффлером и оба предположили, что план на бой будет именно такой: Геннадий будет экономить силы и ждать момент, когда он может совершить результативное действие. Мурата в этот день был воином, но не был самураем. Он не был готов умереть для того, чтобы достичь победы. Эта грань, которая не позволила ему победить", - сказал Хрюнов.

Отметим, что после победы над Муратой Головкин высказался о третьем бое с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), который может состояться в сентябре.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира