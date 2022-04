Промоутер Головкина высказался о бое с "суперчемпионом" за три титула

Промоутер чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) Том Леффлер отреагировал на бой с обладателем пояса WBA Super в этом же дивизионе Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Леффлер опубликовал фото казахстанца со взвешивания и высказался о поединке с японцем, который пройдет в Сайтаме 9 апреля.

"GGGBoxing в отличной форме и готов к объединительному бою за титул чемпиона мира #GGGMurata в #Токио", - считает Леффлер.

Головкин с Муратой прошли взвешивание перед титульным боем

Боксеры успешно прошли взвешивание, а Головкин получил подарок от японцев.

@GGGBoxing looking in great shape, ready for #GGGMurata world title unification fight in #Tokyo. 9pm Japan time, 5am PST Saturday. @WBABoxing @IBFUSBAboxing #gggpromotions #teikenpromotions @PrimeVideo_JP @DAZNBoxing pic.twitter.com/fvNIvU3qcL