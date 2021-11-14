Промоутер Головкина отреагировал на победу экс-чемпиона мира. Тот захотел боя с казахстанцем

Том Леффлер, промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), прокомментировал победу экс-чемпиона мира в первом среднем весе мексиканца Хайме Мунгии (38-0, 30 KO) над американцем Габриэлем Росадо (26-14-1, 15 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Поздравляю Мунгию с солидной победой сегодня вечером, уважение Росадо за то, что все еще боксирует на высшем уровне спустя 8 лет после боя с Головкиным", - написал он в твиттере.

Congrats to @jaimemunguia15 on a solid win tonight, respect to @KingGabRosado for still competing at a top level 8 yrs after fighting @GGGBoxing — Tom Loeffler (@TomLoeffler1) November 14, 2021

Мунгия решением победил Росадо и защитил титул чемпиона мира по версии WBO Inter-Continental в среднем весе. После боя мексиканец сделал заявление о бое с Головкиным, который в 2013 году остановил Росадо в седьмом раунде.

Добавим, что Головкин вернется на ринг 29 декабря в Токио, где на Saitama Super Arena проведет объединительный бой с обладателем титула по версии WBA Supe японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО).