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Призер Олимпиады рассказал о страшной ошибке из-за боя с экс-соперником Головкина

Призер Олимпиады рассказал о страшной ошибке из-за боя с экс-соперником Головкина
©instagram.com/amirkingkhan

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе, серебряный призер Олимпиады-2004 британец пакистанского происхождения Амир Хан (34-6, 21 КО) назвал самый печальный момент в карьере, передают Vesti.kz.

Хан вернулся на ринг в феврале 2022 года для боя с соотечественником Келлом Бруком(40-3, 28 КО), которому проиграл техническим нокаутом в шестом раунде и теперь жалеет, что согласился на эту авантюру.

"Пожалуй, самым печальным моментом за всю карьеру в боксе для меня был последний бой против Келла Брука, когда я таким образом покинул спорт. Я всегда хотел закончить на высокой ноте, но, очевидно, не смог этого сделать. Для меня это был самый грустный момент. Может быть, это Божий план, чтобы теперь, когда саудовцы открывают двери, я вернулся и закончил на высокой ноте боем против Мейвезера или Пакьяо. Но на данный момент бой с Бруком точно был моим самым печальным моментом", - приводит слова Амира vRINGe.com.

Напомним, 10 сентября 2016 года в Лондоне (Англия) Брук встречался с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) и потерпел досрочное поражение в пятом раунде. После поединка стало известно, что британец получил перелом глазницы.

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Метки:
Головкин-Брук Геннадий GGG Головкин Брук Келл Хан Амир Профессиональный бокс

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