Призер ЧМ из Казахстана взлетел в рейтинге после победы нокаутом над мексиканцем

Казахстанский боксер-средневес Абильхан Аманкул (3-0, 3 КО) взлетел в рейтинге после очередной досрочной победы, сообщают Vesti.kz.

Аманкул в минувшие выходные выступил на вечере бокса в Помоне (штат Калифорния, США), а его соперником был опытный мексиканец Даниэль Эчеверриа (21-12, 18 КО). Поединок был рассчитан на восемь раундов, но закончился во втором - казахстанец выиграл техническим нокаутом.

Благодаря этому успеху Аманул поднялся в рейтинге BoxRec в среднем весе со 150-го места на 87-е.

Напомним, в любителях Аманкул становился серебряным призером чемпионата мира-2017, также в его активе есть бронза чемпионата Азии-2017 и серебро летних Азиатских игр-2018.

Возвращение казахстанца намечено на 6 мая в Мексике в андеркарте у Сауля Канело Альвареса (58-2-2, 39 КО). Соперником Аманкула будет еще один мексиканец Хесус Паломарес (7-2-1, 4 КО).

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