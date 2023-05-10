Превзошел Канело. В США восхитились досрочной победой казахстанского боксера

Американский журналист Джек МакКаферри восхитился досрочной победой казахстанца Бека Нурмаганбета в бою с венесуэльцем Аргенисом Эспаньей. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он отметил фактор, в котором представителю Казахстана удалось превзойти абсолютного чемпиона второго среднего веса мексиканца Сауля Канело Альвареса.

Нурмаганбет провел поединок в рамках вечера бокса в Гвадалахаре (Мексика) и нокаутировал соперника во втором раунде боя. В свою очередь, в главном событии Канело решением судей взял верх над британцем Джоном Райдером и защитил титулы.

Отметим, что из-за задержки проведения боев андеркарта Нурмаганбету пришлось драться позже - уже после окончания основного шоу и главного боя.

"На фоне скучного "Канело" в бою с Райдером, победа Нурмаганбета выглядела очень эффектно. Конечно, переносы поединков в карде бывают и это нормальная практика. Однако, показалось, что это стало дополнительной мотивацией для казахстанца. Он уничтожил своего крепкого соперника. Нокаут после скромной победы Канело - это повод для гордости", - отметил МакКаферри.

Для Нурмаганбета, который в любителях становился чемпионом Азии-2019, это десятая победа в профи и восьмая досрочная. Его соперник же проиграл во второй раз при 15 выигрышах.

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