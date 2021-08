Претенденты на титул WBC обменялись нокдаунами и завершили бой нокаутом года

Филиппинский боксер Марк Магсайо (23-0, 16 KO) нокаутировал экс-чемпиона мира Хулио Сеху (32-5-1, 28 KO) из Мексики в отборочном поединке по линии WBC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой состоялся на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Уже в первом раунде Сеха оказался в нокдауне.

. @markmagsayo_MMM lands a heavy left hook that sends Julio Ceja to the canvas in RD1 💣.

Но в пятом отрезке мексиканец отдал сопернику должок - отправил филиппинца на канвас.

After getting knocked down in RD1, Julio Ceja has been relentless in his attack to the body of Mark Magsayo. #MagsayoCeja



