Преемник Головкина назвал соперника в бою за чемпионский титул

Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (19-0, 11 КО) может в 2024 году провести бой за титул чемпиона мира по версии WBC, сообщают Vesti.kz. В интервью Tengri Sport средневес рассказал о "проблемах" действующего обладателя пояса Джермалла Чарло (32-0, 22 КО).

Свой следующий бой Нурсултанов проведет 17 ноября в Ташкенте. На ринге "Хумо Арены" казахстанец в 12-ти раундовом претендентском поединке выступит против "короля нокаутов" из Германии - Винсента Фейгенбутца (36-3, 32 КО). В случае победы казахстанский проспект станет кандидатом на полноценный титул чемпиона мира по версии WBC.

- Уже известно имя следующего соперника, а затем вас ждет Карлос Адамес или Джермалл Чарло. С кем бы вы хотели встретиться в поединке за чемпионский титул?

- Для меня нет разницы, кто будет соперником. Я готов к любому. Мне стало известно, что на съезде WBC в Ташкенте руководители организаций хотят лишить Джермалла Чарло титула чемпиона.

В этой организации есть еще временный чемпион Карлос Адамес. Скорее всего, бой за чемпионство будет с ним. Но прямо сейчас я не могу сказать.

Тем не менее я готов к любому противнику.

- Нет ли мыслей о переходе в следующую весовую категорию? Какие планы выстраивает промоутерская компания?

- О переходе во второй средний вес мысли вообще нет. Это потому, что до сих пор я проводил свои встречи в среднем весе. Пока я иду за чемпионским поясом, вес менять не планирую.

Мой промоутер и менеджер хорошо это знают. Мы планируем забрать чемпионский пояс тут. Останемся и заберем чемпионский пояс WBC.

- Сколько поединков нам ждать в следующем году? Известен ли гонорар поединков?

- Не хочу загадывать наперед. Для начала я проведу следующий поединок. Только после мы будем строить планы на 2024 год. А вообще, думаю, что лучше проводить по три встречи в год.

Контракт на следующий поединок мы подписали недавно, но о гонорарах я говорить не могу, это условие моего контракта.

Недавно он возглавил рейтинг лучших боксеров Казахстана вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) по версии портала BoxRec. Таким образом, он стал преемником Геннадия Головкина, бессменно занимавшего лидирующую позицию в данном списке на протяжении нескольких лет. Отметим, что WBC в своем официальном аккаунте опубликовало видео последней победы Нурсултанова, подписав его "новый GGG".

Сейчас казахстанец идет вторым в рейтинге средневесов WBC, пятым - в IBF и третьим по линии WBO.

Отметим, что на на конвенции WBO (Всемирной боксерской организации), которая прошла в Доминиканской Республике, его назвали лучшим боксером 2023 года в среднем весе.

В последний раз он выходил на ринг в апреле, когда в рамках вечера бокса в Южной Корее нокаутировал японца Кадзуто Такесако (15-0-1, 14 КО).

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