"Позвольте поприветствовать в команде легенд". Батыр Джукембаев приступил к тренировкам с новым тренером в США

Батыр Джукембаев (18-0, 14 КО) приступил к тренировкам под руководством американца Мэнни Роблеса, сообщают Vesti.kz.
Новый наставник казахстанского боксера, выступающего в первом полусреднем весе, опубликовал несколько видео совместной работы в зале в США.
"Позвольте мне первым поприветствовать Батыра Джукембаева в команде легенд Legends Boxing Academy", - написал Роблес.
Напомним, 23 февраля, было объявлено о подписании контракта Джукембаева с менеджерской компанией MTK Global.
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