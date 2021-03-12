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Пояс чемпиона мира плюс полмиллиона. Как Канат Ислам отказался от "золотого предложения"

Рассказываем, почему титул вместо казахстанца забрал Хайме Мунгия.

Пояс чемпиона мира плюс полмиллиона. Как Канат Ислам отказался от "золотого предложения"
Канат Ислам. Фото: Vesti.kz©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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В своем последнем бою Канат Ислам (28-0, 22 КО) хоть и победил нокаутом в седьмом раунде малоизвестного эквадорского боксера Джейсона Минду (14-4-1, 8 КО), но не особо впечатлил знающих его любителей бокса. Причин для этого немало, Ислам весь поединок выглядел несобранным, атаковал хаотично, а по ходу боя даже пропустил немало острых ударов от противника.

Неубедительный бой, тем не менее, не помешал казахстанцу бросить вызов Саулю Альваресу (55-1-2, 37 КО), громко заявляя о знакомых нам уже чемпионских амбициях.

Оказалось же, что сам Ислам не так давно отказался от реального чемпионского боя и просто отдал этот шанс мексиканцу Хайме Мунгие (36-0, 29 КО). Корреспондент Vesti.kz выяснил все подробности.

Долгий простой будто заставил его забыть, что он топовый боксер - хромала защита и двигался Ислам медленнее. Эквадорский оппонент Каната, который в рейтинге BoxRec находится на "мизерном" 346-м месте, наверное, был худшим из соперников казахстанского боксера за последние пять лет его карьеры.

Команда Ислама заявила, что в этом году он проведет еще пару таких рейтинговых боев. А он сам вновь принялся дразнить Сауля Альвареса, вызвав мексиканца на бой. Хотя Канату в сентябре этого года уже исполнится 37 лет. 

Давайте посмотрим правде в глаза: сможет ли Ислам в такой спортивной форме, как сейчас, победить одного из лучших  боксеров этой эпохи - "Канело"?! Ответ должен знать каждый трезвый ценитель бокса.

Ясно, что он надеется на закате своей карьеры провести пару топовых боев, заработать хорошие финансовые дивиденды и оставить след в истории. Канат все еще опасен для многих лучших боксеров этого дивизиона и со своим небитым рекордом очень привлекателен для тех, кто жаждет славы и рейтинга.

Вернемся в 2017 год, когда Канат просто блистал на ринге, набирал мощные обороты и был на пике своей формы, овладел важными региональными чемпионскими титулами.

Ему помогали меценаты и даже государство оказало существенную финансовую помощь в организации его боев. Канат уверенно шел к своей заветной цели стать чемпионом мира, и вдруг наступила неприятная пауза, длиною в один год и семь месяцев. 

Он получил опасную травму ноги во время тренировок в июне 2018 года, когда собирался биться в Лос-Анджелесе, и был вынужден временно оставить ринг. При всех факторах для успеха и хороших качествах боксера, у Ислама внезапно наступила черная полоса в карьере.

Но выяснилось, что Канат незадолго до этих событий имел на руках судьбоносное предложение выйти на бой со стороны одного из чемпионов мира.

Источники, близкие к команде Ислама, поделились очень интересной информацией. Оказалось что казахстанский боксер весной 2018 года имел просто сумасшедший шанс стать полноценным обладателем чемпионского титула.

По словам очевидцев, Канату предлагали биться против тогдашнего действующего чемпиона мира первого среднего веса Садама Али (27-3, 14 КО).

2 декабря 2017 года этот американец отобрал чемпионский титул WBO у именитого 37-летнего Мигеля Котто (41-6, 33 КО), сенсационно победив пуэрториканского боксера единогласным решением судей.

Новоиспеченный чемпион мира был обязан провести защиту своего титула, и дата боя была назначена на 12 мая 2018 года. Для начала Али должен был сразиться против Лиама Смита (29-2 16 КО), но британец за три недели до боя заразился вирусной инфекцией аллергического типа и был вынужден отказаться от титульной схватки.

Билеты на эту дату были распроданы, промоушен был запущен в полную силу. У организаторов, а также у команды  Садама Али не было уже пути к отступлению.

Команде американца нужно было быстро найти достойного соперника. В качестве основных претендентов на этот титульный бой в список попал и наш казахстанец с хорошим рекордом. Канат тогда уже владел региональными поясами WBO NABO, WBA-NABA и WBA Inter-Continental и входил в топ-5 первого среднего веса в рейтинге WBO.

Когда Канат получил это "золотое предложение" сразиться за звание чемпиона мира, он находился в США, где уже тренировался продолжительное время. Очевидцы говорят, что Ислам тогда был в оптимальной форме и вполне удачно мог пройти весогонку до боя.

Но имея самую большую возможность в своей профи-карьере, казахстанец необоснованно отказался от титульного боя, ссылаясь на то, что не успеет за три недели уложиться в лимит нужного веса.

Вопрос в деньгах тут вряд ли стоял, потому что Садам, как претендент на титул, за бой с Котто получил около 700 тысяч долларов. А за главный титульный бой вечера в комплексе Turning Stone Resort & Casino (штат Нью-Йорк, США) Канат как минимум заработал бы 500 тысяч долларов.

Ислам мог стать самым опасным соперником для Садама Али и имел все шансы отобрать у него чемпионский пояс. Ведь незадолго до этого он победил нокаутом канадца Брендона Кука (22-2, 13 КО), а за 2017 год в целом провел три удачных поединка.

Многие эксперты бокса отмечали прекрасную форму Каната на тот период, и он сам не раз заявлял о готовности к большим боям. В итоге сама судьба преподнесла ему лучший шанс в его карьере, а казахстанский боксер просто отверг эту возможность.

После неудовлетворительного ответа от Ислама, чемпион мира Садам Али выбрал в качестве соперника тогда еще молодого Хайме Мунгию (36-0, 29 КО). Мексиканская восходящая звезда бокса с радостью принял этот бой на коротком уведомлении.

По ходу поединка он три раза отправил Али на настил ринга, затем в четвертом раунде рефери бой остановил. Таким образом 12 мая 2018 года Мунгия впервые в своей карьере стал чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе.

В истории мирового профессионального бокса очень много примеров, когда боксеры получали "счастливую путевку" к чемпионским боям очень неожиданно. Кто-то выходил на коротком уведомлении для замены, кого-то, недооценивая, выбирали как "проходного" соперника. Истина в том, что это так называемый один шанс из тысячи!

Боксер, который испытывает чемпионский голод и четко знает свои приоритеты, вряд ли будет пренебрегать таким подарком судьбы. У Каната Ислама была эта возможность, а он просто решил отказаться. А будет ли еще раз такой шанс и сможет ли казахстанец в свои 37 лет завоевать звание чемпиона?! Вопрос сложный, ответ предугадать еще труднее… 

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Метки:
Ислам Канат Профессиональный бокс Казахстан Мунгия Хайме

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