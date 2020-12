"Потрясающий нокаут и апсет". Эксперт ESPN отреагировал на поражение Ахмедова в титульном бою

Эксперт ESPN прокомментировал сенсационное поражение казахстанского боксера Али Ахмедова (16-1, 12 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это случилось в рамках вечера бокса в Холливуде (штат Флорида, США), где Ахмедов встречался с эквадорцем Карлосом Гонгорой (19-0, 14 КО). На кону стоял вакантный титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе.

Бой закончился в 12-м раунде, когда Гонгора отправил соперника в нокаут. До этого Ахмедов побывал в нокдауне. Видео можно посмотреть здесь.

"Заслужил признание, Карлос Гонгора. Андердог нокаутировал Али Ахмедова и совершил апсет в андеркарте Головкин - Шеремета. Гонгора придерживается моего золотого правила: когда ты на стороне B, не оставляй все на волю судейских карточек.

Почему не стоит доводить до решения судей: Гонгора проигрывал на всех трех записках (судей). На DAZN также сказали, что Гонгора принял этот бой, потому что ему нужны были деньги, чтобы прокормить свою семью в Эквадоре. Закончил ночь потрясающим нокаутом", - написал эксперт в твиттере.

Why you don't leave it to the cards: Carlos Gongora was down on all three sheets, per the DAZN telecast.



They also said Gongora took this fight because he needed the money to feed his family back in Ecuador. Ended the night with this stunning KO. pic.twitter.com/XtpykAZ8u7 — Santa Baby (@Ben_Baby) December 18, 2020

Таким образом, Ахмедов потерпел первое поражение в карьере при 16 победах. Гонгора же остался непобежденным и довел рэкорд до 19-0.

Напомним, что главным событием шоу станет поединок казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 KO) за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.