Поступок двукратного олимпийского чемпиона решил судьбу титульного боя

Двукратный олимпийский чемпион кубинец Робейси Рамирес (14-3, 9 КО) капитулировал в реванше с обладателем титула WBO в полулегком весе мексиканцем Рафаэлем Эспиносой (26-0, 22 КО), передает Vesti.kz.

Поединок прошел на арене Footprint Center в Финиксе (США) и завершился в шестом раунде, когда Рамирес развернулся от соперника и поднял руку. Судя по всему он получил травму.

WHAT JUST HAPPENED 🤯@Divino_Espinoza GETS THE STOPPAGE VICTORY. pic.twitter.com/nHHQaAgO4c