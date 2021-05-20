Где посмотреть вечер профи-бокса с участием чемпиона Азии и еще двух казахстанцев

Сегодня, 20 мая, в Новосибирске (Россия) пройдет вечер профессионального бокса Boxing Night 5, в рамках которого выступят три казахстанских боксера - Бек Нурмаганбет (3-0), Евгений Павлов (3-0) и Данила Семенов (3-0), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, Нурмаганбет выйдет на ринг с боксером из Танзании Тваха Кассимом (17-7-1), поединок в полутяжелом весе рассчитан на восемь раундов. Соперником Павлова по шестираундовому бою в полулегком весе станет другой танзаниец Насибу Рамадхани (31-16-2), а супертяж Семенов подерется с представителем Южной Африки Осборном Матиманом (23-13). Их бой рассчитан на шесть раундов.

Накануне боксеры прошли взвешивание и встретились лицом к лицу. Так, Нурмаганбет показал на весах 76,2 килограмма, а его соперник - 76,0. Павлов также немного перевесил оппонента (56,9 против 56,7), а вот Семенов (105,6) значительно уступил Матиману (146).

Вечер бокса покажет телеканал "Хабар", начало в 23:30 по времени Нур-Султана. Трансляция доступна по этой ссылке.

Напомним, Нурмаганбет является чемпионом Азии-2019. Из сборной Казахстана он ушел в июне прошлого года.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!