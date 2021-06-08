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Польша отбирает соперников у GGG, или почему Головкину лучше биться с чемпионом мира из Японии

Мексиканец Мунгия пока остается в дальнейшей перспективе.

Польша отбирает соперников у GGG, или почему Головкину лучше биться с чемпионом мира из Японии
Фото: Tom Hogan©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Мексиканский экс-чемпион мира Хайме Мунгия (36-0-0, 29 KO) проведет в скором времени один из самых напряженных боев в карьере. И дело не в мастерстве соперника, а в его подборе. Несколько раз поединок срывался. В шорт-лист оппонентов входил даже казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО). Однако Польша не отдала большое событие. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

История со следующим боем Мунгии превратилась в настоящий треугольник, в основание которого легли Казахстан, Польша и Мексика. Причем со стороны поляков дважды менялся представитель. Головкин в свою очередь играл роль косвенного героя.

Правда, любители бокса ждали очного противостояния Хайме и Головкина. Они могли провести поединок еще несколько лет назад. Но мексиканца признали сырым для такого рода испытания. Никто не стал рисковать здоровьем. Комиссия наложила запрет на событие.

И на некоторый период о бое забыли. Были интервью Мунгии относительно желания сражаться с лучшими, куда он относит GGG. И все, не более. И только в этом году вновь заговорили о встрече. Как известно, стороны не пришли к согласию.

На данный момент проект заморожен. Да и сам Хайме нашел себе оппонента. Он должен был сразиться с поляком Мацеем Сулецки. Появились дата, время, место проведения. GGG отошел на второй план, экс-чемпион мира стал готовиться.

После этого начались горки. Сулецки получил травму. В команде Мунгии начали судорожно искать нового соперника, вспомнив вновь про Головкина. Вроде бы нашли, однако и он сорвался с крючка. Вариант с Головкиным стал приобретать основу.

Но Мацей поправился. Было сообщено о готовности все-таки встретиться с Хайме. Вновь мексиканцу пришлось корректировать свой тренировочный лагерь, перестраиваться. Правда, спокойствие продлилось недолго. 

По неизвестным причинам Сулецки проинформировал об отказе выходить на ринг. Напряжение возросло. Только практически сразу же появился инсайд о новом сопернике. Польша далеко от себя не отпустила важное событие.

Эстафету перехватил Камил Шеремета (21-1, 5 КО). Тот самый, который в прошлом году совершил неудачную попытку отобрать титул у GGG. В общем, круговорот получился. О Головкине, правда, уже не обсуждалось. Но это к лучшему.

Конкретно в данный момент Мунгия GGG совершенно не нужен. Прям серьезного профита и бонусов заработать не получится. Тем более, впереди у казахстанца большое событие - объединительный бой против японца Риоты Мураты (16-2, 13 KO) .

А вот здесь и в финансовом плане, и в медийном, и в статусном все в порядке. Прекрасный план на этот год. И Мунгия не вписывается в него. Нужен более лайтовый бой перед Муратой. Такой, чтобы качественно, легко вкатиться в сезон, подышать, проверить готовность и заготовленные комбинации.

Короче, не нужен мексиканец сейчас. Проявит себя в дальнейшем - без проблем. Но в дивизионе сейчас есть более интересные персонажи. Время для Головкина - бесценный материал. Тратить его надо на стоящие дела. Так что Хайме пока находится в дальнейших перспективах.

Пусть 19 июня покажет себя в бою против Шереметы.

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Метки:
Шеремета Камил Мунгия Хайме Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий

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