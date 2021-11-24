"Полезный опыт". Названы ключевые моменты разгромной победы Алимханулы над экс-чемпионом мира

Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит назвал ключевые моменты победы Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО) над французом Хассаном Н'Дамом Н'Жикамом (38-6, 21 КО). В интервью корреспонденту Vesti.kz он отметил силу казахстанского боксера.

"Я думаю, что итог боя - это сумма факторов: Жанибек был силен, а Н'Жикам давно прошел свой пик. Хассан - уже ветеран, и то, что Алимханулы его победит, это было вполне очевидно.

Однако провести время в ринге с таким ветераном - полезный опыт",- сказал Стангрит.

Напомним, этот бой состоялся 21 ноября в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Алимханулы техническим нокаутом в восьмом раунде. Жанибек доминировал на протяжении всего времени.

Видео полного боя, или как Алимханулы нокаутировал экс-чемпиона мира