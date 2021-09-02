 tIZTduCZOJf2jPqYCMnUsvcZ5qD1OPk3fOzyVBaP
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Новость дня! Медальный зачет Паралимпиады-2020
Олимпиада-2020 Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Пожар, нокауты и звания. Кого из казахстанцев ждать на профи-ринге осенью

Пожар, нокауты и звания. Кого из казахстанцев ждать на профи-ринге осенью
©instagram.com/janibek_qazaqstyle/
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Летний сезон в профи-боксе позади. Он получился не самым насыщенным для казахстанцев. И теперь вся надежда на осень. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Айдос Ербосынулы

Казахстанский профи должен выйти на ринг уже через десять дней. Его ожидает крайне важный поединок, в рамках которого он поспорит за звание претендента на чемпионский пояс по версии WBA. Его соперником станет гайанец Аллен Леннокс.

Примечательно, что его возвращение должно состояться в Нур-Султане. Он не бился большое количество времени. Но от него можно ждать яркой победы. Если так и будет, то событие поможет ему в развитии карьеры.

Турсынбай Кулахмет

Бронзовый призер чемпионата мира громко заявил о себе, одержав на старте профи-карьеры несколько значимых побед. Уже во втором бою он взял второстепенный титул WBC. И в данный момент он рассматривается в качестве одного из главных героев гонки за выход в элитный дивизион.

Летом мог провести крутой бой против панчера из Украины. Но соперник получил травму, а Кулахмету в срочном порядке подыскали проходного оппонента. Страница перевернута. 

Есть информация, что он будет драться уже в октябре. К тому же выбор соперника может удивить любителей бокса. Конечно же, в хорошем смысле. Так что ждем.

Жанибек Алимханулы

Пожалуй, Жанибек в данное время является ведущим казахстанским проспектом. Остальные на его фоне как-то замерли. Алимханулы в свою очередь широко раскрутился. Здесь и хорошо работающая пиар-кампания, и уровень соперников, и перспективы.

Единственный минус - активность. Хотелось бы, чтобы за год он проводил больше боев. Видимо, команда точечно и избирательно подходит к решению этого вопроса. Есть вероятность, что следующий бой он проведет именно осенью. Ждем топ-противостояние.

Садриддин Ахмедов

Не факт, что боксер будет биться в ближайшее время. Тем не менее его возвращение многие ждут с нетерпением. Неудивительно, ведь Садриддин готов к большим битвам, которые пока почему-то откладываются. 

Да, вряд ли в ближайшей встрече он будет разбираться с кем-то серьезным, но уверенный шаг к титулам должен быть.

Али Ахмедов

У бойца уже все готово к возвращению. Через две недели ему предстоит сразиться с Давидом Сегаррой. Бой пройдет в США. И станет первым после его тяжелого поражения в декабре прошлого года. Али сейчас находится на стадии отвоевания позиций.

В общем, ждем нокауты, победы, карьерные взлеты.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Кулахмет Турсынбай WBC MTK Kazakhstan Ербосынулы Айдос Ахмедов Али Ахмедов Садриддин Алимханулы Жанибек

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 20:05
Бокс
Пожар, нокауты и звания. Кого из казахстанцев ждать на профи-ринге осенью Пожар, нокауты и звания. Кого из казахстанцев ждать на профи-ринге осенью
Сегодня , 15:05
Бокс
Вызовы брошены. Головкин оказался на прицеле Вызовы брошены. Головкин оказался на прицеле
Сегодня , 13:00
Бокс
Олимпийский призер из Казахстана присоединился к команде "Канело" Альвареса? Олимпийский призер из Казахстана присоединился к команде "Канело" Альвареса?
Сегодня , 12:12
Бокс
Чемпион мира разоблачил миф о "Канело" и засчитал ему поражение от Головкина Чемпион мира разоблачил миф о "Канело" и засчитал ему поражение от Головкина
Сегодня , 10:58
Бокс
Чемпион мира с 22 нокаутами объявил о бое с Головкиным Чемпион мира с 22 нокаутами объявил о бое с Головкиным
Сегодня , 09:34
Бокс
Экс-претендент на чемпионский титул бросил вызов Головкину Экс-претендент на чемпионский титул бросил вызов Головкину
Вчера , 18:18
Бокс
Один бой до конца года, или почему возвращение Джукембаева на ринг - рентген работы команды Один бой до конца года, или почему возвращение Джукембаева на ринг - рентген работы команды
Вчера , 17:50
Бокс
Чемпион Азии из Казахстана после защиты нокаутом титула от WBC узнал сроки следующего боя Чемпион Азии из Казахстана после защиты нокаутом титула от WBC узнал сроки следующего боя
Вчера , 14:07
Бокс
В Штатах оценили шансы непобежденного казахстанца получить бой с "Канело" В Штатах оценили шансы непобежденного казахстанца получить бой с "Канело"
Вчера , 13:03
Бокс
WBA одобрила объединительный бой Головкина против "суперчемпиона" WBA одобрила объединительный бой Головкина против "суперчемпиона"
Вчера , 09:48
Бокс
Чемпион мира попался на допинге за 10 дней до защиты титула Чемпион мира попался на допинге за 10 дней до защиты титула
Вчера , 09:28
Бокс
Кубинский боксер отказался от одного из титулов и хочет перехватить бой с чемпионом мира у Головкина Кубинский боксер отказался от одного из титулов и хочет перехватить бой с чемпионом мира у Головкина
31 августа, 21:25
Бокс
Блогер Джейк Пол после победы над экс-чемпионом UFC объявил о завершении карьеры в боксе Блогер Джейк Пол после победы над экс-чемпионом UFC объявил о завершении карьеры в боксе
31 августа, 15:01
Бокс
Нужен только нокаут. Смог ли Али Ахмедов забыть о кошмаре? Нужен только нокаут. Смог ли Али Ахмедов забыть о кошмаре?
31 августа, 12:12
Бокс
Экс-претендент вылетел с ринга, вернулся и нокаутировал соперника Экс-претендент вылетел с ринга, вернулся и нокаутировал соперника
30 августа, 10:58
Бокс
Блогер Джейк Пол был потрясен, но сумел выиграть у экс-чемпиона UFC Вудли Блогер Джейк Пол был потрясен, но сумел выиграть у экс-чемпиона UFC Вудли
30 августа, 08:57
Бокс
Три нокдауна. Британский проспект-супертяж ярко справился с американцем Три нокдауна. Британский проспект-супертяж ярко справился с американцем
28 августа, 16:30
Бокс
Калеб Плант выразил уверенность в победе над "Канело" в бою за звание абсолютного чемпиона Калеб Плант выразил уверенность в победе над "Канело" в бою за звание абсолютного чемпиона
28 августа, 15:39
Бокс
Сын Кости Цзю стал обязательным претендентом на чемпионский пояс Сын Кости Цзю стал обязательным претендентом на чемпионский пояс
28 августа, 12:57
Бокс
Бой за чемпионский титул завершился громким апсетом от "сумасшедшего" мексиканца Бой за чемпионский титул завершился громким апсетом от "сумасшедшего" мексиканца
28 августа, 10:44
Бокс
Вышел официальный постер к следующему бою Али Ахмедова Вышел официальный постер к следующему бою Али Ахмедова
27 августа, 12:10
Бокс
Экс-боксер "Астана Арланс" проведет защиту пояса в супертяжелом весе Экс-боксер "Астана Арланс" проведет защиту пояса в супертяжелом весе
26 августа, 20:36
Бокс
Казахстанцу из команды Головкина предрекли триумфальное возвращение после первого поражения в карьере Казахстанцу из команды Головкина предрекли триумфальное возвращение после первого поражения в карьере
26 августа, 19:38
Бокс
Алимханулы против чемпиона мира Андраде: сон или реальность? Алимханулы против чемпиона мира Андраде: сон или реальность?
26 августа, 17:37
Бокс
Зарубежный эксперт шокирован победой казахстанского супертяжа с поясом от WBA и высказался о его "грязных" ударах Зарубежный эксперт шокирован победой казахстанского супертяжа с поясом от WBA и высказался о его "грязных" ударах
26 августа, 13:21
Бокс
Де Ла Хойя передумал драться с "Канело" и сделал заявление о возвращении Де Ла Хойя передумал драться с "Канело" и сделал заявление о возвращении
26 августа, 10:00
Бокс
Чемпион мира в весе Головкина угодил в скандал и был арестован Чемпион мира в весе Головкина угодил в скандал и был арестован
26 августа, 08:01
Бокс
"Мне не нужны боксеры без титула". Алимханулы бросил вызов чемпионам мира "Мне не нужны боксеры без титула". Алимханулы бросил вызов чемпионам мира
25 августа, 21:38
Бокс
Украинского нокаутера не будет. Чемпион Азии из Казахстана с титулом WBC повысит планку Украинского нокаутера не будет. Чемпион Азии из Казахстана с титулом WBC повысит планку
25 августа, 20:31
Бокс
Тренер Сауля Альвареса заинтересован в олимпийском призере из Казахстана Тренер Сауля Альвареса заинтересован в олимпийском призере из Казахстана
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus