Пожар, нокауты и звания. Кого из казахстанцев ждать на профи-ринге осенью

Летний сезон в профи-боксе позади. Он получился не самым насыщенным для казахстанцев. И теперь вся надежда на осень. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Айдос Ербосынулы

Казахстанский профи должен выйти на ринг уже через десять дней. Его ожидает крайне важный поединок, в рамках которого он поспорит за звание претендента на чемпионский пояс по версии WBA. Его соперником станет гайанец Аллен Леннокс.

Примечательно, что его возвращение должно состояться в Нур-Султане. Он не бился большое количество времени. Но от него можно ждать яркой победы. Если так и будет, то событие поможет ему в развитии карьеры.

Турсынбай Кулахмет

Бронзовый призер чемпионата мира громко заявил о себе, одержав на старте профи-карьеры несколько значимых побед. Уже во втором бою он взял второстепенный титул WBC. И в данный момент он рассматривается в качестве одного из главных героев гонки за выход в элитный дивизион.

Летом мог провести крутой бой против панчера из Украины. Но соперник получил травму, а Кулахмету в срочном порядке подыскали проходного оппонента. Страница перевернута.

Есть информация, что он будет драться уже в октябре. К тому же выбор соперника может удивить любителей бокса. Конечно же, в хорошем смысле. Так что ждем.

Жанибек Алимханулы

Пожалуй, Жанибек в данное время является ведущим казахстанским проспектом. Остальные на его фоне как-то замерли. Алимханулы в свою очередь широко раскрутился. Здесь и хорошо работающая пиар-кампания, и уровень соперников, и перспективы.

Единственный минус - активность. Хотелось бы, чтобы за год он проводил больше боев. Видимо, команда точечно и избирательно подходит к решению этого вопроса. Есть вероятность, что следующий бой он проведет именно осенью. Ждем топ-противостояние.

Садриддин Ахмедов

Не факт, что боксер будет биться в ближайшее время. Тем не менее его возвращение многие ждут с нетерпением. Неудивительно, ведь Садриддин готов к большим битвам, которые пока почему-то откладываются.

Да, вряд ли в ближайшей встрече он будет разбираться с кем-то серьезным, но уверенный шаг к титулам должен быть.

Али Ахмедов

У бойца уже все готово к возвращению. Через две недели ему предстоит сразиться с Давидом Сегаррой. Бой пройдет в США. И станет первым после его тяжелого поражения в декабре прошлого года. Али сейчас находится на стадии отвоевания позиций.

В общем, ждем нокауты, победы, карьерные взлеты.

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