Поедет на ЧМ? Боксер из команды Головкина раскрыл планы после тренировок со сборной Казахстана

Профи-боксер второго среднего веса Али Ахмедов (19-1, 14 КО) провел тренировочный сбор с национальной сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz. Спортсмен рассказал о своих дальнейших планах.

"Прошел отличный тренировочный ОФП-сбор с национальной сборной Казахстана! Спасибо тренерам и всем боксерам за проделанную работу. Скоро вылетаю в США для следующего этапа подготовки", - написал Ахмедов на своей странице в Instagram.

Тренировки проходили в олимпийском центре "Акбулак" в Алматинской области, где сборная Казахстана вела подготовку к чемпионату мира. Второй этап подготовки национальная команда проведет на спортбазе "Алма-Тау" в Туркестанской области.

Сам чемпионат мира пройдет в Ташкенте (Узбекистан) с 1 по 14 мая.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Напомним, Ахмедов последний бой провел в сентябре прошлого года в Лас-Вегасе (США), когда победил американца Габриэля Росадо единогласным решением судей, завоевав титулы IBF North America и WBC Silver. Его дела ведет промоутерская компания GGG Promotions, принадлежащая Геннадию Головкину.