Подготовка к бою? Казахстанский боксер из команды Головкина приступил к тренировкам в США

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (19-1, 14 КО) прибыл в Лос-Анджелес (США), где приступил в тренировкам, сообщают Vesti.kz.

Об этом он рассказал в своем аккаунте в Instagram.

Ахмедов не выходил на ринг около года - после трилогии Головкин - Канело, где он выступил в краде и завоевав вакантные титулы IBF NA и WBC Silver. Пока дата его следующего боя не известна, но, вероятно, он начинает подготовку к своему возвращению.

"Приступаем к работе", - подписал Ахмедов фото.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что дела Ахмедова ведет промоутерская компания GGG Promotions, которая принадлежит Геннадию Головкину.