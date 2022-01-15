Побивший казахстанца нокаутер намерен стать чемпионом мира

В случае победы над 33-летним российским боксером армянского происхождения Петросом Ананяном (16-2-2, 7 КО) 29-летний Сабриэль Матиас (17-1, 17 КО) из Пуэрто-Рико станет одним из претендентов на титул IBF, которым в настоящее время владеет британец Джош Тейлор (18-0, 13 КО). Впрочем, пуэрториканец предпочитает не заглядывать далеко вперед и понимает, что, вероятно, ему придется подождать своей очереди к титульному поединку, сообщает Fightnews.info.

"Что касается боя против Тейлора, у него тоже есть предстоящий поединок против Джека Каттералла, поэтому нужно просто подождать. Дело обстоит не так, нельзя сказать со стопроцентной уверенностью, что именно я стану следующим соперником Джоша. К нему выстроилась очередь. Мы просто подождем, пока он подерется 26 февраля, а после этого увидим, что произойдет.

Если честно, соперники, которые меня избегают, просто смотрят на бокс как на бизнес. Я это понимаю. Но как только я стану чемпионом мира, как и намереваюсь, те бойцы, которые меня избегали, вдруг без каких-либо сомнений согласятся на бой.

Мне нечего сказать Ананяну. Осталось совсем немного до боя. Увидимся 22 января, что тут еще скажешь. Мы снова узнаем друг друга в ринге. Без каких-либо сомнений, в бою будет нокаут", - сказал Сабриэль.

Напомним, что Матиас единственное поражение потерпел в 2020 году в бою с Ананяном и собирается реваншировать в предстоящем поединке. При этом казахстанским болельщикам он известен по поединку с Батыром Джукембаевым (19-1, 15 КО). Их встреча в ринге состоялась в прошлом году, в четвертом раунде пуэрториканец отправил Джукембаева в нокдаун, а после восьмого угол казахстанца отказался от продолжения боя.