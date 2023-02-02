"Побьет его, как будто он что-то украл". Абель Санчес отговаривает непобежденного мексиканца от боя с Головкиным

Абель Санчес, бывший тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО), дал совет непобежденному мексиканцу Хайме Мунгии (41-0, 33 КО), а именно, чтобы он избегал встречи в ринге с GGG, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Мунгия неоднократно говорил о своем желании подраться с Головкиным.

"Держись подальше от GGG", - приводит слова Санчеса Boxingscene.com. - Единственный, кто может доставить GGG какие-то неприятности, - это "Канело" прямо сейчас. Ему не нужно такое избиение. Головкин побьет его, как будто он что-то украл. Победить Головкина будет сложно".

Отметим, что Мунгия и Головкин могли провести бой еще в 2018 году, но тогда Атлетическая комиссия Невады посчитала мексиканца недостаточно опытным боксером для поединков такого уровня.

Мунгия последний бой провел в ноябре, когда в третьем раунде нокаутировал аргентинца Гонсало Корию (21-6, 8 КО).

Головкин, в свою очередь, выходил на ринг в сентябре, когда судейским решением уступил в трилогии мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу (58-2-2, 39 КО).

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