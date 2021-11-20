Победивший казахстанца на Олимпиаде узбекский боксер защитил свои титулы в профи

Узбекский боксер Муроджон Ахмадалиев (10-0, 7 KO) победил чилийца Хосе Веласкеса (29-7-2, 19 KO) и защитил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA Super и IBF во втором легчайшем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой прошел в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир, США) и продлился все 12 раундов, по итогам которых решением победил Ахмадалиев (трижды 119-111).

В 2016 году Ахмадалиев стал бронзовым призером Олимпиады в Рио, победив в 1/8 финала весовой категории до 56 килограммов Кайрата Ералиева. На чемпионате мира-2017 казахстанец взял реванш, выиграв в предварительном раунде, и завершил турнир с золотом. После этого узбек перешел в профи.