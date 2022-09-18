Победа казахстанца из команды Головкина в бою за два титула получила оценку

Интернет-журнал vRINGe.com оценил поединок казахстанского боксера Али Ахмедова (19-1, 14 KO) из команды Геннадия Головкина (GGG Promotions) против американца Габриэля Росадо (26-16-1, 15 KO), которого тренирует легендарный Фредди Роуч. На кону стояли вакантные титулы чемпиона по версиям IBF NA и WBC Silver во втором среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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"Андердог неплохо провел стартовый раунд: частенько тревожил соперника левым хуком, не уступал в перестрелке джебами, попал оверхэндом и апперкотом. Ахмедов казался слегка зажатым, но постепенно завладел инициативой - не вкладывался в удары, сделал ставку на превосходство в ручной скорости, маневренности и технике.

Тренер Джонатон Бэнкс постоянно сдерживал подопечного. Росадо традиционно искал возможности донести до цели один нокаутирующий удар (чаще всего это был правый через руку). В пятом раунде Ахмедов потряс оппонента правым прямым - тот выстоял. Чуть лучше андердогу удалась седьмая трехминутка. Все остальные раунды (кроме, пожалуй, стартового) уверенно взял казахстанец.

Счет судей: трижды 100-90 в пользу фаворита", - говорится в тексте.

Напомним, Росадо в январе 2013 года бился против Головкина в Нью-Йорке (США) и проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде.

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