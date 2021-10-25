Первый номер WBO в полутяжелом весе и другие. Кто помогал казахстанцу готовиться к бою за титул WBC

Казахстанский боксер первого среднего веса Турсынбай Кулахмет (4-0, 3 КО) завершил подготовку к своему следующему бою с доминиканцем Хуаном Карлосом Абреу (23-6-1, 21 КО), который состоится 29 октября в Лондоне (Англия), передает корреспондент Vesti.kz.

Тренировочный лагерь представителя Казахстана прошел в Манчестере. В спаррингах с Кулахметом принимали участие четыре британских боксера: Джек Кэттеролл (26-0, 13 КО), который готовился к титульному бою с абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе Джошем Тэйлором (18-0, 13 КО), первый номер рейтинга WBO в полутяжелом весе Линдон Артур (19-0, 13 КО), молодой проспект-средневес Каллум Симпсон (4-0, 2 КО), а также дебютант профи-бокса Джейк Гудвин.

Техника и сила против настоящей борьбы. Почему Кулахмет испытает трудности в предстоящем бою

Отметим, что казахстанец будет защищать свой титул WBC International. Подробнее о его сопернике можно прочитать по этой ссылке.

Напомним, Кулахмет является чемпионом Азии-2019 и бронзовым призером чемпионата мира-2019 в составе сборной Казахстана. Последний раз он бился 10 июля в Алматы, где в десятом раунде одержал победу техническим нокаутом над россиянином Алексеем Евченко (19-15, 8 КО), проведя успешную защиту пояса.

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