Пакьяо ответил на вопрос о завершении карьеры после поражения в бою за титул "суперчемпиона" WBA

Легендарный чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) прокомментировал поражение в бою за титул чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе с кубинцем Йорденисом Угасом (26-4, 12 КО).

Их поединок состоялся на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) и прошел всю дистанцию. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Угасу, который успешно защитил свой титул.

"Это бокс, - цитирует Пакьяо Allboxing.ru. - Я думаю, это было проблемой для меня - я не сразу внес коррективы. И мои ноги были зажаты. Двигаться было тяжело. Мне жаль, что мы проиграли сегодня, но я сделал все, что мог".

"Я очень ценю, что вы пришли, - обратился филиппинец к зрителям, которых, по официальным данным, было 17,5 тысячи. - Я надеюсь, что мои двадцать лет в боксе понравились вам. Это бокс. Я поздравляю своего соперника. Завтра будет следующий".

"Я не знаю, не знаю. Дайте мне отдохнуть, и затем я приму решение", - ответил 42-летний боксер о том, был ли это его последний бой. Точно так же неопределенно ответил он и на вопрос о своем участии в президентских выборах в Филиппинах.

35-летний Угас, в свою очередь, заявил, что готов к объединительному поединку с чемпионом WBC и IBF Эрролом Спенсом, который должен был стать соперником Пакьяо, но у него обнаружили травму сетчатки и сейчас он восстанавливается после операции.

"Я планирую объединить титулы, - сказал Угас. - Спенс - следующий в моем списке, но прежде всего я желаю ему скорейшего выздоровления".

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