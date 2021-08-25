Пакьяо кормят с ложки: его жена показала видео с избитым и изможденным мужем после сенсационного поражения

Филиппинский ветеран Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO), который на минувших выходных сенсационно проиграл решением судей чемпиону мира WBA в полусреднем весе Йорденису Угасу (27-4, 12 КО), похоже, очень крепко наполучал в этом поединке, пишет vRINGe.com.

Жена 42-летнего бойца Джинки Пакьяо выложила в Instagram видео, как она кормит с ложки избитого мужа чем-то вроде супа - и Пакмен там выглядит как-то уж больно худо.

Ролик сопровождается религиозными цитатами о супружеской верности и прочем.

Напомним, что поединок состоялся на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США). Пакьяо уступил со счетом 113-115, 112-116 и 112-116. При этом филиппинец нанес в два раза больше ударов, но был менее точным в два раза.

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