Озвучено имя следующего соперника Канело Альвареса

Промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) выразил удивление и недоумение по поводу слухов о предстоящем бое между абсолютным чемпионом в суперсреднем весе мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (61-2-2, 39 КО) и обязательным претендентом от IBF кубинцем Вильямом Скуллом (22-0, 9 КО), передают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

Хирн отметил, что многие болельщики и обозреватели бокса поверили в эту информацию, хотя она не была официально подтверждена.

Судя по всему, произошло недоразумение. Команда Скулла заявила в соцсетях о договоренности с Канело, что было воспринято как подтверждение предстоящего поединка. Однако официальных подтверждений этому нет, и вероятно, что речь идет о компенсации за отказ от боя. Возможно, Скулл выступит в сентябре в рамках карда, а соперником Канело станет американец пуэрториканского происхождения Эдгар Берланга (22-0, 17 КО).

В интервью Boxing News Хирн заявил, что не верит в возможность боя между Канело и Скуллом. Он подчеркнул, что его единственные переговоры касаются потенциального поединка с Берлангой, который находится у него на контракте. Не исключается, что в сентябре Канело отбоксирует именно с Берлангой.

Напомним, Альварес последний раз боксировал 4 мая в Лас-Вегасе (США), когда судейским решением победил соотечественника Хайме Мунгию (43-1, 34 КО).