Озвучен список "топовых трусов". Они боялись Головкина

Автор польского YouTube-канала Boxing Story Лешек Дудек опубликовал список боксеров, избегавших встречи против экс-чемпиона мира из Казахстана Геннадия Головкина, передает Vesti.kz.

Напомним, что свой последний на сегодняшний день бой Головкин провел в 2022 году, когда уступил единогласным решением судей мексиканцу Саулю Канело Альваресу. Этот поединок стал третьим между ними: в первом бою была спорная ничья, а во втором не менее сомнительная победа Альвареса.

"Штурм годами избегал Головкина. Когда GGG приехал в Америку, ему уже было 30 лет. Они все видели его, спарринговали с ним и слышали истории из зала и любительских времен, поэтому GGG был таким избегаемым. Мартинес, Котто, Канело, Чавес, Штурм, Сондерс, Юбэнк, Ли, Куллин. Этот список можно продолжать", - написал Дудек в соцсети Х.

В настоящее время GGG является президентом НОК РК и председателем олимпийской комиссии организации World Boxing.