Оценены шансы Фирузы Шариповой стать первым "абсолютом" в истории Казахстана

Казахстанка Фируза Шарипова (14-1, 8 КО) является явным аутсайдером в бою с абсолютной чемпионкой мира в легкой весовой категории Кэти Тэйлор (19-0, 6 КО) из Ирландии, сообщают Vesti.kz.
На предстоящий поединок букмекерская компания 1xBet предлагает следующие коэффициенты: победа Тэйлор - 1, 03, ничья - 34, победа Шариповой - 12.
Напомним, соперницы встретятся 11 декабря в Ливерпуле. Их бой будет рассчитан на десять раундов.
Шарипова в последнем бою нокаутировала дебютантку Любовь Белякову из России, а Тэйлор защитила свои пояса, победив опытную американку Дженнифер Хэн.