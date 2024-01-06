Отправивший Фьюри в нокдаун чемпион UFC стал следующим соперником Джошуа

Британский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) узнал соперника по бою, который пройдет 9 марта в Саудовской Аравии, сообщает Vesti.kz.

Изначально именно на эту дату был предварительно запланирован его поединок против американца Деонтея Уайлдера. Однако, после сенсационного поражения Уайлдера от Джозефа Паркера - соперника сменили.

По словам его промоутера Эдди Хирна в 10-раундовом поединке его оппонентом станет экс-чемпион UFC из Камеруна Фрэнсис Нганну (0-1). Официально бой будет анонсирован на пресс-конференции в Лондоне 15 января.

Для Нганну это будет второе выступление в профибоксе. Дебютировал он 28 октября в нетитульном 10-раундовом поединке против действующего чемпиона мира британца Тайсона Фьюри и уступил решением судей.

Джошуа в 2023 году провел три поединка: в апреле победил по очкам Джермейна Франклина и нокаутировал Роберта Хелениуса в августе, а в предпоследний уикэнд декабря остановил Отто Валлина.