Осужденный из Казахстана нарисовал портрет Головкина

Художник, отбывающий наказание в учреждении № 29 ДУИС по Карагандинской области и области Ұлытау, изобразил портрет Геннадия Головкина. Таким образом, осужденные решили поддержать казахстанского боксера, сообщает ORDA.

Портрет передали в физкультурно-оздоровительный комплекс города Караганды имени Геннадия Головкина.

Как отмечают осужденные учреждения № 29, бой Головкина с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом не разочаровал их и дал повод еще больше восхищаться чемпионом Казахстана.

Напомним, что соперники третий поединок провели 18 сентября в Лас-Вегасе (США), где победу судейским решением праздновал мексиканец.

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