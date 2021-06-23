Остался без топ-соперника. Турсынбай Кулахмет проведет откровенный мисматч

До большого вечера бокса в Алматы осталось не так много времени. Однако один из самых ожидаемых участников карда, очевидно, остался без высокой оппозиции. У Турсынбая Кулахмета (3-0, 2 KO) сорвался бой с нокаутером из Украины. И в спешке был подобран не самый желанный соперник. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Изначально Кулахмет планировал столкнуться с серьезным боксером. Украинец Станислав Скороход (20-2, 17 КО) был отличным вариантом на поединок в Казахстане. Не "таксист", имеющий фанатскую базу и известность в мире профи-бокса.

К тому же, он бы не позволил Турсынбаю расслабиться. Напротив, казахстанец получил бы в его лице настоящий вызов. И тогда мы бы могли видеть чемпиона Азии во всей красе. Зрелище было обеспечено. Оба обладают ударом, хорошей техникой и бескомпромиссностью.

Однако Скороход не смог прибыть к нам в гости. Виной тому тому стала полученная травма, которая не позволила ему выйти на ринг. Теперь его ждет восстановительный период, а Кулахмету пришлось искать себе нового оппонента.

Как правило, в такие моменты сложно рассчитывать на другого топа. До вечера бокса осталось мало времени. За короткий период трудно подобрать бойца, который бы соответствовал всем условиям: высокий уровень, свободный график, возможность выехать, положительная реакция на контракт.

Так вышло и в случае с Турсынбаем. Поисковая операция в итоге остановилась на 37-летнем россиянине Алексее Евченко. И, мягко говоря, выбор не впечатляет. Активность у него, конечно, хорошая. Только вот статус и послужной список напрямую говорят о мисматче.

Турсынбай должен разбираться с ним на уверенной ноте. Очень высок шанс на то, что казахстанский боксер выиграет досрочно. В технике Евченко явно уступает. Также он потерпел на профи-ринге 14 поражений. Одно из них пришлось на его последний бой, который он провел в этом году.

Это расстраивает. И вины команды Турсынбая в этом нет - пришлось подстраиваться под события. Все ждали большое событие. Получили же несколько скучное противостояние. Радует то, что мы сможем увидеть прогресс Кулахмета после начала работы с именитом тренером Джейми Муром.

В общем, возвращение на казахстанский профи-ринг получится у него скомканным - добирать придется в следующих боях. Ведь особого профита бой с Евченко не принесет. Будет контрольная тренировка. Кулахмет превосходит оппонента по всем статьям.

Надеемся, что не будет апсета.

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