"Особенный". DAZN отреагировал на бой Головкина с "суперчемпионом"

DAZN нашел интересную серию чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) перед боем с обладателем пояса WBA Super в этом дивизионе Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Стриминговый сервис выделил серию побед казахстанца в боях с боксерами, которые выигрывали мировые титулы.

"Пять побед против чемпионов мира, - отреагировал DAZN, подытожив. - GGG особенный".

Добавим, что поединок за три титула в среднем весе пройдет в Сайтаме 9 апреля.

FIVE wins vs World Champions. 💪@GGGBoxing is special. #GGGMurata pic.twitter.com/yylMQr07fT