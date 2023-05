Оскандалившийся на Олимпиаде боксер проиграл нокаутом титульный бой

В главном событии вечера бокса в Белфасте (Северная Ирландия) чемпион IBF в полулегком весе мексиканец Луис Альберто Лопес (28-2, 16 КО) нокаутировал местную звезду Майкла Конлана (18-2, 9 КО), сообщают Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на 12 раундов, но завершился в пятом, когда Конлан после чувствительного удара упал на настил ринга, а его угол выбросил полотенце в знак капитуляции.

Интересно, что некоторые эксперты и любители бокса не видели явного фаворита в этом бою, тем не менее небольшое преимущество отдавали хозяину ринга. Но, как видно, и родные стены ему не помогли.

BELFAST SILENCED.@VenadoLopez1 does it again 🤫🏆 #LopezConlan pic.twitter.com/3KEvNcIe4n