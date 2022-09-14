Опубликован постер к вечеру бокса в Алматы

Опубликован официальный постер к вечеру бокса с американской атмосферой, который состоится 2 октября в Алматы во Дворце спорта имени Балуана Шолака, сообщает корреспондент Vesti.kz. Организатором ивента выступает компания Boxing Stars Management из США.

Болельщиков ждут конкурентные бои и яркое боксерское шоу. В числе участников карда: Даулет Даукенов, Айдар Амирзаков, Даурен Елеусинов, Ангелина Лукас и Магомедрасул Меджидов, а известный актер Еркебулан Токтар дебютирует на профи-ринге.

Главным же событием вечера станет поединок известного американского нокаутера Джарелла Миллера (25-0-1, 21 КО), который идет без поражения.

Билеты доступны на сайте zakazbiletov.kz.

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