Определён лучший нокаут 2025 года в профессиональном боксе

Англоязычный портал Boxingscene признал нокаут австралийского боксёра Джея Опетаи против новозеландца Дэвида Ньика лучшим в 2025 году, передают Vesti.kz.

Поединок состоялся 8 января в Gold Coast Convention Centre в Австралии и завершился досрочной развязкой уже в четвёртом раунде. Победа позволила Опетаи защитить титулы чемпиона мира по версиям IBF и The Ring в первом тяжёлом весе.

После этого боя Опетая также досрочно победил итальянца Клаудио Скуэо в пятом раунде (8 июня) и остановил представителя Германии Хусейна Чинкару в восьмом раунде (6 декабря), подтвердив свой статус одного из сильнейших крузервейтов мира.

Опетая не знает поражений на профи-ринге, он выиграл 29 боёв, из них 23 - нокаутом.

