Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Профи-бокс
Сегодня 11:47
 

Определён лучший нокаут 2025 года в профессиональном боксе

  Комментарии

Поделиться
Определён лучший нокаут 2025 года в профессиональном боксе Джея Опетая. ©instagram.com/matchroomboxing

Англоязычный портал Boxingscene признал нокаут австралийского боксёра Джея Опетаи против новозеландца Дэвида Ньика лучшим в 2025 году, передают Vesti.kz.

Поделиться

Англоязычный портал Boxingscene признал нокаут австралийского боксёра Джея Опетаи против новозеландца Дэвида Ньика лучшим в 2025 году, передают Vesti.kz.

Поединок состоялся 8 января в Gold Coast Convention Centre в Австралии и завершился досрочной развязкой уже в четвёртом раунде. Победа позволила Опетаи защитить титулы чемпиона мира по версиям IBF и The Ring в первом тяжёлом весе.

После этого боя Опетая также досрочно победил итальянца Клаудио Скуэо в пятом раунде (8 июня) и остановил представителя Германии Хусейна Чинкару в восьмом раунде (6 декабря), подтвердив свой статус одного из сильнейших крузервейтов мира.

Опетая не знает поражений на профи-ринге, он выиграл 29 боёв, из них 23 - нокаутом.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Сандерленд   •   Регулярный чемпионат, мужчины
2 января 01:00   •   не начат
Сандерленд
Сандерленд
(Сандерленд)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Сандерленд
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!