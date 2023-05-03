Определилась судьба пояса IBF после отказа Головкина

Пояс IBF в среднем весе, от которого ранее отказался казахстанец Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО), получит нового владельца 1 июля в Дюссельдорфе (Германия), сообщают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

Его разыграют местный боксер Винченцо Гуалтьери (20-0-1, 7 КО) и бразилец Эскива Фалькао (30-0, 20 КО).

Отмечается, что промоутер Гуалтьери Econ Sports перебил на торгах ставку промоутера Фалькао Top Rank - 410 тысяч долларов против 375 тысяч. Распределение призового фонда - 50/50.

Дата боя пока окончательно не подтверждена.

Напомним, что Головкин также освободил титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBA Super.

Свой последний бой GGG провел в сентябре прошлого года в Лас-Вегасе (США), когда он единогласным решением судей проиграл в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу (58-2-2, 39 КО).

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