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Определилась дата следующего боя непобежденного казахстанца с девятью нокаутами

Определилась дата следующего боя непобежденного казахстанца с девятью нокаутами
©Vesti.kz

Абылайхан Хусаинов (12-0, 9 КО) возвращается на ринг, передает корреспондент Vesti.kz.

По данным Boxrec, казахстанский боксер, выступающий в легком весе, проведет бой 1 июня в Москве. Его соперником станет также не знающий поражений россиянин Артур Субханкулов (5-0, 4 КО). Поединок рассчитан на десять раундов.

Напомним, что последний бой Хусаинов провел в декабре 2022 года в Алматы, одержав победу нокаутом над таджиком Бахтоваром Сагизовым. До этого у него был трехлетний простой. 

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Метки:
Хусаинов Абылайхан Профессиональный бокс

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