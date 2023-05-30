Определилась дата следующего боя непобежденного казахстанца с девятью нокаутами

Абылайхан Хусаинов (12-0, 9 КО) возвращается на ринг, передает корреспондент Vesti.kz.
По данным Boxrec, казахстанский боксер, выступающий в легком весе, проведет бой 1 июня в Москве. Его соперником станет также не знающий поражений россиянин Артур Субханкулов (5-0, 4 КО). Поединок рассчитан на десять раундов.
Напомним, что последний бой Хусаинов провел в декабре 2022 года в Алматы, одержав победу нокаутом над таджиком Бахтоваром Сагизовым. До этого у него был трехлетний простой.
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