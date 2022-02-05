"Он является феноменом". Экс-чемпион мира из России высказался о силе Головкина

Экс-чемпион мира в среднем весе россиянин Дмитрий Пирог (20-0, 15 KO) в интервью Youtube-каналу "Студия бокса Виктора Ялымова" высказался о трилогии между Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО). Также он разобрал их предыдущие бои и оценил технику казахстанца.

- Многие ждали вашего боя с Головкиным. Как Вы оцениваете его в те годы - 2012-м, 2013-м?

- На мой взгляд, как раз можно назвать ярко выраженным пиком его карьеры. Но сейчас сложно по годам, но, наверное, после того, как я завершил из-за травмы. Я думаю, пик его карьеры - это первый бой с Саулем Альваресом в 2017 году. Очень яркий боксер, который вошел в историю нашего дивизиона. Очень интересный боец, о котором много говорили, и в Америке звучала его фамилия. Не будем говорить о прошлом, сейчас какие-то паузы в силу пандемии, может, в силу развития его карьеры. Я не думаю, что Головкин поставил жирную точку. Я уверен, что мы его увидим. Тем более с Альваресом.

- В 2011-м и в 2012-м Вы были на пике, а Головкин еще не дошел до него?

- О своем пике сложно судить, это внутреннее ощущение. Мне казалось, что это было так. По поводу Головкина сложно сказать, но учитывая, что он только появился в Америке и начал себя проявлять. Я не думаю, что он был на пике, он еще не стал тем Головкиным, которого мы знаем пропагандировавшим Big Drama Show. В любом случае мы лично знакомы и уважительно друг к другу относимся. Человеческое восприятие друг друга положительное.

- Вы наверняка видели оба боя с "Канело", кто, по вашему мнению, выиграл в первом и во втором?

- В первом я со стопроцентной уверенностью скажу, что выиграл Гена. Во втором бою лучше был Сауль Альварес. Но даже не в плане судейских записок и подсчета количества ударов, это не особо мне интересно, я больше на другое смотрел.

Соответственно, остались вопросы как по первому, так и по второму бою. Если смотреть в общем на противостояние, то целесообразно провести третий бой. Это будет интересно для зрителей и телевидения. Я с удовольствием посмотрел бы третью встречу, но я немного переживаю. Я знаю Геннадия и не знаю Сауля. Болеть буду за Гену, но у меня основной вопрос - не на спаде ли он? У него простой в боях и плюс возраст. Мы не знаем, насколько лучше станет Альварес, а он станет, потому что развивается в силу возраста, и его бокс прогрессирует, мексиканец добавляет что-то новое. у Геннадия одно и то же. На очень высоком уровне, но одно и то же. Это показатель того, что твои соперники изучают тебя досконально. А они начнут подстраиваться, подбирать ключи. Я думаю, что Сауль Альварес может подобрать ключи, если Геннадий не изменится к третьему бою, если он вообще состоится.

- Фаворитом третьего боя видите "Канело"?

- В третьем бою вижу фаворитом Альвареса.

- Смотря на нынешний бокс, с кем бы Вы хотели встретиться?

- С Геннадием было бы интересно встретится сейчас. Но в какой-то момент он стал предсказуемым. Это не значит, что его легко выиграть. Он также является феноменом в боксе. Например, тот опыт перед первым боем с Альваресом, который был у него, учитывая любительскую карьеру и профессиональную, учитывая то количество боев и лет, посвященных боксу, конечно, у него опыт более высокий, чем у того же Альвареса. Мексиканец от боя к бою развивается. Все время что-то новое, что-то изучает. В боксе процесс обучения крайне важен. А у Геннадия ощущение, что он остановился на этой драке и стал предсказуемым. В голове своей перестал был гибким, как боксер. И уже наступил какой-то момент. Все, что он умел до этого в любителях, ему стало сложно это повторять. Для боксера высокого уровня самое сложное в бою, когда его рисунок складывается не в его пользу - ты находишься под градом ударов, приходится много наносить и необходимо поменять рисунок боя - это самое сложное. Когда были противостояния Головкин - Альварес, стало видно, что Сауль - гибкий боксер, он может поменять себя за время подготовки к следующему бою, а Гена уже нет. Но у меня был вопрос. Я думал, Гена может, потому что он на высоком уровне боксировал в любителях. Это никуда не ушло. Но в голове, когда это доводится до автоматизма, разбуди человека ночью, и он повторит действие. Вот, вроде, можешь повторить, но в какой-то момент увлекаешься каким-то стилем, то на второй план уходит другое, то, что ты умел. И ты повторить не можешь или перестроиться. У Гены этот рубикон был пройден в первом и во втором бою с Альваресом.

Тренер "Канело" сделал заявление о третьем бое с Головкиным

Отметим, что предыдущие два боя Головкина с "Канело" состоялись в сентябре 2017 и 2018 года. Первый закончился спорной ничьей, а ровно через год минимально победил мексиканец.

Напомним, Головкин в декабре должен был провести объединительный бой с обладателем пояса "суперчемпиона" WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО). Однако из-за коронавируса встречу перенесли на 2022-й. Предварительно поединок будет организован весной. На кону - титулы IBF и IBO, которыми владеет GGG, а также WBA Super, принадлежащий японцу.