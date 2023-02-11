"Он мусор". Легендарный чемпион и обидчик Жирова назвал "Канело" слабаком

Ветеран бокса и чемпион мира в трех весах Джеймс Тони в интервью FightHype заявил, что американец Калеб Плант должен был спокойно побеждать Сауля "Канело" Альвареса. Также он раскритиковал статус суперзвезды у мексиканца, передает корреспондент Vesti.kz.

"Я говорил ему (Планту. - Прим. авт.), как драться с рыжеволосым парнем. Если бы он сделал то, что я ему сказал, он бы легко его победил.

Все думают, что он бриллиант. Да нет! Он мусор. "Канело" не смог бы даже носить за мной боксерки в зале. Я бы нокаутировал его,

Все всегда говорят: "Как бы прошел твой бой с "Канело?" Я такой: нафига ты задаешь мне этот тупой вопрос, если и так ясно, что я вынесу его задницу. Это же мисматч. Если бы "Канело" вышел драться со мной, его бы побил", - отметил Тони.

Отметим, что Тони завоевывал титулы в трех весовых категориях. В 2002 году он отобрал пояс чемпиона по версии IBF у казахстанца Василия Жирова.

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