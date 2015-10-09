Олимпийский чемпион из Узбекистана ушёл в профи: первый соперник из Казахстана

Промоутерская компания Фрэнка Уоррена Queensberry Promorions объявила о подписании контрактов с двумя звёздами любительского бокса из Узбекистана, сообщают Vesti.kz.

Карьеру в профи решили начать Асадхужа Муйдинхужаев и Жавохир Умматалиев.

В сентябре в Ливерпуле оба выиграли чемпионат мира-2025 от World Boxing, причем прошли в 1/4 финала боксёров из Казахстана: 20-летний Умматалиев (80 кг) победил серебряного призера Олимпиады-2024 Нурбека Оралбая, а 24-летний Муйдинхуджаев (65 кг) - Ертугана Зейнуллинова.

Также Муйдинхужаев брал золото (67 кг) на ЧМ-2023 и является олимпийским чемпионом Парижа-2024 (71 кг). Умматалиев - чемпион Азии-2024 и чемпион мира-2022 среди молодежи.

Оба узбека дебютирует на профи-ринге 28 ноября в рамках вечера бокса в российском Челябинске. Соперником Муйдинхуджаева будет 26-летний казахстанец Айдос Тастаев (8-7, 2 КО), а Умматалиева - 31-летний азербайджанец Рахим Алиев (3-0, 3 КО).