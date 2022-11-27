Олимпийский чемпион из Узбекистана нокаутом выиграл 12-й бой в профи

Чемпион Олимпийских игр-2022 из Узбекистана Баходир Джалолов (12-0, 12 КО) провел очередной бой на профи-ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этот раз в Карсоне (штат Калифорния, США) он встречался с американцем Кертисом Харпером (14-9, 9 КО).

Бой проходил в лимите супертяжелого веса и был рассчитан на десять раундов, но завершился в четвертом, когда Джалолов уронил соперника. Несмотря на то, что Харпер поднялся на ноги, рефери решил остановить односторонний поединок. Тем более Кертис побывал в нокдауне в третьем раунде.

Напомним, что в любителях Джалолов выигрывал чемпионат мира (2019) и трижды чемпионат Азии (2017, 2019, 2021).

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