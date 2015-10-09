Олимпийский чемпион из Узбекистана нокаутировал казаха в дебютном бою в профи

Асадхужа Муйдинхужаев из Узбекистана успешно дебютировал в профи в рамках вечера бокса в Челябинске (Россия), передают Vesti.kz.

Уже во втором раунде он финишировал казахстанца Айдоса Тастаева (8-8, 7 КО).

Таким образом, Тастаев потерпел восьмое поражение в профессиональной карьере при восьми победах.

Муйдинхужаев — многократный чемпион Узбекистана в любительском боксе, бронзовый призёр чемпионата Азии (2022), двукратный чемпион мира (2023, 2025), а также обладатель золотой медали Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!