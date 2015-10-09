Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Кәсіпқой бокс
Сегодня 22:39
 

Олимпийский чемпион из Узбекистана нокаутировал казаха в дебютном бою в профи

  Комментарии

Поделиться
Олимпийский чемпион из Узбекистана нокаутировал казаха в дебютном бою в профи ©olympic.uz

Асадхужа Муйдинхужаев из Узбекистана успешно дебютировал в профи в рамках вечера бокса в Челябинске (Россия), передают Vesti.kz.

Поделиться

Асадхужа Муйдинхужаев из Узбекистана успешно дебютировал в профи в рамках вечера бокса в Челябинске (Россия), передают Vesti.kz.

Уже во втором раунде он финишировал казахстанца Айдоса Тастаева (8-8, 7 КО).

Таким образом, Тастаев потерпел восьмое поражение в профессиональной карьере при восьми победах.

Муйдинхужаев — многократный чемпион Узбекистана в любительском боксе, бронзовый призёр чемпионата Азии (2022), двукратный чемпион мира (2023, 2025), а также обладатель золотой медали Олимпийских игр 2024 года в Париже.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
30 ноября 21:30   •   не начат
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Арсенал
Проголосовало 29 человек

Реклама

Живи спортом!