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Охрана не дала участникам главного боя в США провести битву взглядов

Охрана не дала участникам главного боя в США провести битву взглядов
©Boxingscene.com

В ночь на 11 июня в Нью-Йорке (США) состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок чемпиона мира по версии WBO в суперлегком весе шотландца Джоша Тейлора (19-0, 13 КО) и американца гондурасского происхождения Теофимо Лопеса (18-1, 13 КО), сообщают Vesti.kz.

Накануне боксеры прошли обязательную процедуру взвешивания.

Тейлор на весах показал 63,4 килограмма, Лопес - 63,5.

При этом между ними не удалось провести битву взглядов. Уж слишком заряженным выглядел Тейлор. Охранники перестраховались и не стали подпускать шотландца к Лопесу. 

Напомним, что бой будет рассчитан на 12 раундов. Тейлор будет защищать свой титул.

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Метки:
Профессиональный бокс

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