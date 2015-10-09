Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Официально объявлена дата возвращения Канело: известны подробности

Бывший абсолютный чемпион мира во втором среднем весе и пятикратный обладатель титулов в разных категориях, Сауль Канело Альварес (63-3-2, 29 КО), вернётся на ринг 12 сентября, сообщают Vesti.kz.

О своём возвращении 35-летний мексиканский боксер объявил во время встречи с Турки аль Аш-Шейхом, главой Управления по делам развлечений Саудовской Аравии.

По словам Турки, на кону предстоящего поединка будет стоять титул чемпиона мира. Шоу пройдёт в Эр-Рияде в формате "Мексика против остального мира" и станет дебютным для промоутерской компании Канело — Canelo Promotions.

В своём последнем поединке 13 сентября он уступил решением судей Теренсу Кроуфорду, который поднялся на две весовые категории и забрал титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

В конце 2025 года Кроуфорд завершил карьеру с непобежденным рекордом (42-0, 31 КО), а в контракте на бой с Канело не предусматривался реванш. После поражения мексиканский чемпион перенёс операцию на плечо.

