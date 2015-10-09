Официально объявлена дата возвращения Канело: известны подробности

Бывший абсолютный чемпион мира во втором среднем весе и пятикратный обладатель титулов в разных категориях, Сауль Канело Альварес (63-3-2, 29 КО), вернётся на ринг 12 сентября, сообщают Vesti.kz.
О своём возвращении 35-летний мексиканский боксер объявил во время встречи с Турки аль Аш-Шейхом, главой Управления по делам развлечений Саудовской Аравии.
По словам Турки, на кону предстоящего поединка будет стоять титул чемпиона мира. Шоу пройдёт в Эр-Рияде в формате "Мексика против остального мира" и станет дебютным для промоутерской компании Канело — Canelo Promotions.
‼️ BREAKING: Canelo to return in September ‼️— Ring Magazine (@ringmagazine) January 15, 2026
His Excellency Turki Alalshikh announces that Canelo Alvarez will return on September 12th in a “Mexico against The World” card under his inaugural Canelo Promotions banner in Riyadh 👏 pic.twitter.com/d2objGc2yp
В своём последнем поединке 13 сентября он уступил решением судей Теренсу Кроуфорду, который поднялся на две весовые категории и забрал титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.
В конце 2025 года Кроуфорд завершил карьеру с непобежденным рекордом (42-0, 31 КО), а в контракте на бой с Канело не предусматривался реванш. После поражения мексиканский чемпион перенёс операцию на плечо.
