Официально объявлен бой непобежденного казахстанского боксера за титул WBO

Промоутерская компания Adal Promotions официально объявила о следующем бое казахстанского боксера Мейирима Нурсултанова (15-0, 8 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Нурсултанов вернется на ринг 22 января 2022 года в Актау. Его соперником по десятираундовому поединку будет 36-летний россиянин Андрей Сироткин (19-1-1, 7 КО). На кону будет стоять вакантный титул WBO International в среднем весе.

Сироткин является лучшим средневесом России, входит в топ-20 рейтинга Boxrec.com.

Нурсултанов последний поединок провел 6 ноября в Актау, где по итогам восьми раундов победил 33-летнего белоруса Дмитрия Атрохова (16-12, 7 КО).

На профи-ринге Мейирим выигрывал второстепенный пояс - региональный титул чемпиона США по версии WBC (USNBC) в среднем весе, а также "молодежный" титул NABF. В любителях становился чемпионом Азии среди молодежи, а также выигрывал Всемирную серию бокса (WSB) в составе "Астана Арланс".