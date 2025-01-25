Официально объявлен бой Али Ахмедова в Астане

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (23-1, 17 КО) выступит в Астане и проведет в столице свой следующий бой, сообщают Vesti.kz.

Ахмедов вернется на ринг 28 февраля. Об этом сообщила пресс-служба организаторов шоу. Имя соперника Али на данный момент неизвестно. Отмечается, что бой с участием Ахмедова станет со-главным.

Ранее Сагатбек Мусаханов, являющийся тренером Ахмедова сообщал, что соперником Али на вечере бокса в Астане может стать польский средневес Мацей Сулецки.

Напомним, что 18 января в Коммерсе (США, штат Калифорния) Ахмедов одержал досрочную победу, нокаутировав Джонса во втором раунде.

На счету Ахмедова 23 победы на профи-ринге. 17 раз, он выигрывал досрочно.

Свое единственное поражение Ахмедов потерпел в 2020 году, когда был нокаутирован эквадорцем Карлосом Гонгорой (22-3, 17 КО).