Официально назначен следующий бой Шавката Рахимова

Боксер из Таджикистана Шавкат Рахимов (17-1-1, 14 КО) узнал дату следующего боя, сообщают Vesti.kz.

30-летний экс-чемпион мира IBF во втором полулегком весе 8 февраля подерется с Джастином Польдо (17-2, 8 КО).

Поединок, запланированный в лимите легкого веса пройдет в Сан-Антонио (штат Техас, США) и будет рассчитан на десять раундов.

Последний бой Рахимов провел в апреле 2023 года в Кардиффе (Уэльс), когда потерпел поражение от британца Джо Кордины (17-1, 9 КО). Тогда боксер из Таджикистана лишился титула IBF.

Всего, на счету Рахимова 19 боев в профи, которые он проводит с 2015 года. Боксер из Таджикистана выиграл 17 поединков и имеет по одному поражению и ничьей. 14 боев он выиграл досрочно.