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"Официально". Головкин сделал сообщение о бое за три титула

"Официально". Головкин сделал сообщение о бое за три титула
©instagram.com/gggboxing/
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) опубликовал пост в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

9 апреля в Японии он проведет объединительный бой с обладателем пояса WBA Super в этом дивизионе Риотой Муратой (16-2, 13 КО), он рассчитан на 12 раундов, а на кону будут стоять три титула. 

"Көптен күткен жекпе-жек аптасы басталды. Неделя боя официально началась. Готовы", - написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, изначально этот поединок должен был состояться в декабре 2021 года, но был перенесен из-за коронавирусных ограничений в стране. Официально о новой дате было объявлено 3 марта.

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Метки:
Головкин-Мурата Япония Геннадий GGG Головкин Мурата Риота

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