"Объединим титулы". Алимханулы обратился к бразильскому боксеру перед боем за пояс Головкина

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Жанибек Алимханулы обратился к бразильскому боксеру Эскиве Фалькао, который будет драться за вакантный пояс чемпиона мира IBF в этом дивизионе, ранее принадлежавший Геннадию Головкину, сообщают Vesti.kz. Казахстанец хочет объединить титулы.

Фалькао проведет бой с немцем Винченцо Гуальтьери. Он состоится 1 июля в Вуппертале (Германия).

"Надеюсь, ты его победишь, тогда мы объединим титулы", - обратился Алимханулы к Фалькао в твиттере.

I hope you beat him, then we'll unify the titles. @CarlMoretti @BobArum @KlimasBoxing